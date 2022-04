Lentella, il sindaco Mancini aderisce alla campagna nazionale per la donazione di organi e tessuti

LENTELLA - "Aderisco volentieri - afferma il sindaco Marco Mancini - anche io alla campagna nazionale per la donazione di organi e tessuti, promossa dal Ministero della Salute e patrocinata da Anci e invito tutti a dichiararsi favorevoli al momento del rinnovo della propria carta di identità.

La possibilità di scelta - conclude - è quello che rende la città uno spazio di opportunità per i suoi cittadini. Le scelte che riflettono il senso civico a volte sono scelte naturali e comportano azioni semplici, proprio come quella di dire il proprio “Sì” alla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta di identità".