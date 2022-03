Vastese, un buon punto e un pizzico di rammarico: il derbissimo contro il Chieti finisce 0-0

VASTO - Buona Vastese nel derbissimo contro il Chieti valido per la 24ª giornata, ma il gol non arriva. Finisce 0-0 la partita dell'"Angelini" con la squadra di D'Adderio che torna a casa con un pizzico di rammarico, essendosi espressa meglio dei neroverdi.

I biancorossi, per la seconda volta consecutiva senza bomber Alessandro dal 1° minuto, hanno colpito anche un palo nel corso del primo tempo. Nella ripresa Stivaletta al termine di un buon contropiede non ha centrato lo specchio della porta e non è bastato neanche l'ingresso in campo di bomber Alessandro.

Con questo pareggio i vastesi subiscono il sorpasso in classifica del Tolentino e del Notaresco, scendendo al 7° posto, ma quello di oggi è comunque un punto importante nel percorso per la conquista dei play-off.

24ª GIORNATA GIRONE F DI SERIE D

Aurora Alto Casertano 0-3 Trastevere

Matese 2-1 Casteldifardo

Montegiorgio-Nereto (RINVIATA)

Notaresco 1-0 Alma Juventus Fano

Pineto 2-2 Atletico Terme Fiuggi

Recanatese 0-1 Castelnuovo Vomano

Sambenedettese-Vastogirardi (RINVIATA)

Tolentino 2-1 Porto d'Ascoli

Chieti 0-0 Vastese

CLASSIFICA

Recanatese 50

Trastevere 43

Pineto 39

Tolentino 39 (una partita in meno)

Atletico Terme Fiuggi 39

Notaresco 38

Vastese 37

Porto d'Ascoli 37

Matese 35

Chieti 35

Vastogirardi 33 (due partite in meno)

Sambenedettese 33 (una partita in meno)

Castelnuovo Vomano 30

Montegiorgio 29 (due partite in meno)

Fano 27

Castelfidardo 27

Nereto 12 (due partite in meno)

Aurora Alto Casertano 4