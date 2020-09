Per Antenucci doppio podio a Senigallia, sabato importante match con Servigliano in C2

Inizio di stagione positivo per Federico Antenucci, pongista vastese che da quest'anno milita nella Virtus Servigliano in C2. Il giovane vastese domenica scorsa ha partecipato al torneo che si è svolto al palatennistavolo di Senigallia conquistando il 2° posto nella categoria juniores e il 3° posto nel torneo di 4ª categoria.

Nel torneo juniores categoria ha superato il girone come primo classificato, poi ha vinto nei quarti e in semifinale, arrendendosi solo in finale a Matias Mongiusti, suo ex compagno di doppio con cui ha vinto il campionato italiano. Nel torneo di 4ª categoria ha superato il girone come primo, ha vinto 3-1 negli ottavi di finale contro Papaveri, giocatore di C1, nei quarti ha superato Alex Cesaretti e poi in semifinale è stato sconfitto dal forte Piatanesi.

"Sono molto contento di com'è andata - ha commentato Federico Antenucci -. Era il mio primo torneo fuori regione con una società e i risultati arrivati sono molto positivi. Devo ringraziare la Virtus Servigliano, il presidente e i miei compagni di squadra che sono venuti a fare il tifo per me".

Con quei compagni di squadra si ritroverà sabato per la sfida del campionato di serie C2 contro l'Eroica. "È uno scontro diretto perchè siamo le due squadre prime in classifica. Sarà importante vincere per conqusitare la vetta in solitaria. Abbiamo i favori del pronostico dalla nostra parte ma siamo consapevoli che sarà una sfida durissima. Io mi sto allenando molto, così come i miei compagni, per arrivare pronti all'appuntamento".