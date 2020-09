Appena ieri una baby tartaruga ferita e impigliata in una rete era stata salvata da un velista vastese [LEGGI]. Non è andata altrettanto bene all'esemplare che questa mattina è stato trovato morto sulla spiaggia di Punta Aderci. La testuggine, di grandi dimensioni, probabilmente è stata portata a riva dalle mareggiate che stanno caratterizzando la giornata.

È questo l'ennesimo esemplare trovato senza vita sulla costa vastese. Nel 2016, come spiegato in occasione dell'incontro in Municipio dello scorso 11 settembre [LEGGI], su 34 tartarughe spiaggiate in Abruzzo 21 sono state trovate sulla costa vastese. COn quella di stamattina salgono a 11 le tartarughe trovate morte nel territorio di Vasto, 15 in tutto l'Abruzzo.