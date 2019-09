Imposta di soggiorno, tributo comunale su rifiuti e servizi, Imu, addizionale Irpef. E' una seduta dedicata in buona parte alle tasse, quella del Consiglio comunale di Vasto, convocato per le 9 dal presidente dell'assemblea, Giuseppe Forte.

Le questioni fiscali riguarderanno 4 punti all'ordine del giorno su 8 complessivi. I consiglieri saranno chiamati ad approvare il regolamento sulla tassa di soggiorno, che scatterà la prossima estate a carico dei turisti (a meno che gli albergatori non vogliano accollarsela). Brutte notizie per i cittadini riguardo alla tassa sui rifiuti e servizi: è prevista, infatti, la maggiorazione delle tariffe. Per alcuni andrà meglio con l'Imu, visto che in aula verranno determinate le aliquote, ma anche le detrazioni per l'anno 2013.



L'ordine del giorno - Sono 8 le questioni di cui si discuterà nella giornata di oggi.

1. Comunicazioni del presidente

2. Interrogazioni ed interpellanze

3. Mozione del gruppo Pd su Consorzio di Bonifica

4. Regolamento Imposta di Soggiorno - Approvazione

5. Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi: approvazione delle

tariffe e relativa maggiorazione per l’anno 2013

6. Imposta Municipale Propria – Determinazione Aliquote e Detrazioni

d’imposta per l’anno 2013.

7. Addizionale Comunale Irpef – Anno 2013 – Provvedimenti.

8. Ordine del giorno sulla intangibilità delle sepolture antiche lungo il recinto del

Cimitero ottocentesco.