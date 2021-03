Via San Sisto al buio, Barisano: "La prossima settimana sarà ripristinata l’illuminazione"

Tornerà la luce in via San Sisto. Da molti giorni sono fuori servizio i lampioni della pubblica illuminazione nel primo tratto della strada, con evidenti disagi da parte dei residenti. Per tornare a casa a piedi, come ci hanno segnalato alcuni cittadini, in qualche circostanza è stato necessario farsi luce con i cellulari [LEGGI]. Le cose dovrebbero tornare alla normalità la prossima settimana.

"C'è stato un danno alla linea - spiega l'assessore ai Servizi manutentivi del Comune di Vasto, Gabriele Barisano . Abbiamo provveduto affidato i lavori a Enel Sole. Inizieranno la prossima settimana, quindi contiamo in pochi giorni di riattivare la pubblica illuminazione in via San Sisto".

Da palazzo di Città spiegano che "si riscontra un troncamento di cavi sulla linea aerea. Dopo alcuni sopralluoghi è stato individuato il problema che vedrà l'intervento da lunedì 22 marzo".