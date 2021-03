Strada al buio da giorni, in via San Sisto i residenti si fanno luce con i cellulari

Da diversi giorni il tratto iniziale di via San Sisto è al buio, situazione che sta creando non poca difficoltà ai residenti del tratto più vicino all'incrocio con corso Mazzini. "Da un paio di settimane i lampioni della pubblica illuminazione sono spenti", riferisce Nino Marini, uno dei residenti che ha segnalato il disservizio alla nostra redazione.

Ad essere interessato dalla problematica è il tratto iniziale della strada. Poi, dopo dverse decine di metri al buio, l'illuminazione è presente. "Abbiamo fatto più segnalazioni sia a Enel Sole che al Comune per sollecitare un intervento". Fino a ieri sera, però, la situazione era quella mostrata in foto.

La strada, che già presenta diverse criticità [LEGGI], ora è ancor più pericolosa nelle ore serali. "Qualche sera fa una famiglia ha rischiato di essere investita perchè un'auto non si era accorta della presenza di persone". E, così, per cercare di essere più visibile, chi percorre la strada a piedi - o semplicemente scende in strada per gettare i rifiuti - è costretto a farsi luce con il telefono cellulare. Ai residenti non sono stati dati tempi certi circa il ripristino del servizio di pubblica illuminazione. "Ma tutti speriamo avvenga il prima possibile", evitando così possibili problemi.