I negozi del centro di Vasto da oggi aperti 7 giorni su 7

Da oggi, le attività commerciali del centro di Vasto resteranno aperte tutti i giorni per tutto il periodo festivo.

L'iniziativa, già messa in campo negli anni passati, è anche un'occasione di rilancio per le attività che hanno sofferto in questo 2020 le restrizioni del lockdown primaverile e della zona rossa terminata ieri oltre che un modo per "rendere più accogliente la nostra città e al contempo diluire gli afflussi in centro durante il periodo di shopping natalizio", come spiega il presidente del consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino.

Nella giornata di ieri i due consorzi cittadini aveva aspramente criticato il balletto dei colori dovuto all'atto illegittimo del presidente Marsilio impugnato dal governo [LEGGI].