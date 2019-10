3 a 3 tra Sansalvese e Virtus, a San Buono arriva la prima vittoria del Casalanguida

Non è certo mancato lo spettacolo questo pomeriggio a San Salvo dove l'incontro tra Sansalvese e Virtus Tufillo è terminato 3 a 3 con numerose altre occasioni da rete. Un punto a testa che per i padroni di casa allontana momentaneamente il vertice della classifica. Per la formazione biancazzurri le reti sono state di Madonna (doppietta) e Lamberti, per i tufillesi, invece, ci sono la doppietta di Nicola Ramundi e il gol di Simone Carlitti.

Una rete di Samba, invece, permette al Carunchio di tornare con tre punti in tasca dalla trasferta insidiosa di Roccascalegna: 1 a 0 per la formazione di mister Turdò il finale.

Cade invece la Dinamo Roccaspinalveti nella difficile trasferta di Perano, attualmente unica squadra del girone a punteggio pieno. Pizzi e Sferrella condannano i biancoverdi: 2 a 0.

La terza giornata fa registrare la prima vittoria del Casalanguida che espugna San Buono per 3 a 2 con le reti di Domenico D'Addario, Valerio Di Croce e Giuseppe Di Marco; per i giallorossi di mister Cianciosi non basta una doppietta di D'Ottavio.

Infine, altra giornata nera per l'Odorisiana ormai pallido ricordo della squadra dell'anno scorso. I biancoverdi vengono sconfitti 2 a 0 nella trasferta di Tornareccio (Di Iorio e Iezzi).

LA 3ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Carunchio 0-1

Fossacesia '90 - Draghi San Luca 1-0

Perano - Dinamo Roccaspinalveti 2-0

San Buono - Casalanguida 2-3

Sansalvese - Virtus Tufillo 3-3

Sporting Altino - Virtus Rocca San Giovanni 2-2

Tornareccio - Odorisiana 2-0

Virtus Castel Frentano - Di Santo Dionisio 0-0

LA CLASSIFICA

Perano 9

Virtus Castel Frentano 7

Fossacesia '90 6

Tornareccio 6

Sansalvese 5

Dinamo Roccaspinalveti 4

Atletico Roccascalegna 4

Carunchio 4

Sporting Altino 4

Virtus Rocca San Giovanni 4

Di Santo Dionisio 4

San Buono 3

Casalanguida 3

Virtus Tufillo 2

Odorisiana 0

Draghi San Luca 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Carunchio - Fossacesia 90

Casalanguida - Sporting Altino

Di Santo Dionisio - San Buono

Dinamo Roccaspinalveti - Tornareccio

Draghi San Luca - Sansalvese

Odorisiana - Virtus Castel Frentano

Virtus Tufillo - Perano

Virtus Rocca San Giovanni - Atletico Roccascalegna