Si è recuperata domenica scorsa l'8ª giornata del campionato femminile di Serie C. Le partite si sarebbero dovute disputare l'8 gennaio, ma le abbondanti nevicate ne causarono il rinvio.

Sfortunata l'Audax Palmoli impegnata nella trasferta di Ortona contro l'Intrepida. Dopo la sconfitta interna contro il Pizzoli, infatti, le ragazze di mister Celenza tornano con un solo punto nonostante una buona prestazione. Finisce 1 a 1 con le reti di Loredana Cerrone per l'Audax e Marinucci per le padrone di casa. Le Panthers hanno collezionato cinque legni tra pali e traverse, due dei quali colpiti con la stessa Cerrone e Delia Di Francesco.

Le palmolesi restano al primo posto, ma vedono accorciarsi le distanze con le inseguitrici. Real Bellante e Castelnuovo hanno ora solo un punto in meno. Domenica 12 febbraio si recupererà la trasferta di Pescara contro l'Aeternum per l'ultima giornata di andata.

Mercoledì 15 febbraio l'Audax tornerà in campo per la Coppa Abruzzo: alle 19 nuova sfida all'Ortona in trasferta.

L'8ª GIORNATA

Aeternum - Ripalimosani 0-1

Aquilana - Women Soccer Castelnuovo 0-9

Intrepida Ortona - Audax Palmoli 1-1

Real Bellante - Femminile Chieti rinv.

Stella Nascentetrivento - Pizzoli 1-2

Riposa Alba Montaurei

LA CLASSIFICA

Audax 19

Women Soccer Castelnuovo 18

Real Bellante 18

Intrepida Ortona 15

Pizzoli 12

Aquilana 10

Stella Nascentetrivento 9

Ripalimosani 7

Aeternum 6

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO

Aeternum - Audax Palmoli

Alba Montaurei - Femminile Chieti

Intrepida Ortona - Women Soccer Castelnuovo

Real Bellante - Aquilana

Ripalimosani - Stella Nascentetrivento

Riposa Pizzoli