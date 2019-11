Decine di illeciti. Ogni notte i netturbini trovano sacchetti dell'immondizia indifferenziata abbandonati lungo le strade di Vasto Marina. E anche ai margini della pista ciclabile, come testimoniano le foto. A 20 giorni dall'avvio della raccolta differenziata, sulla riviera le nuove regole non sono state ancora accettate da tutti.

"Fino a stamattina mi sono stati segnalati sacchetti di rifiuti in diverse strade di Vasto Marina", racconta a Zonalocale.it Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale. "Avviene soprattutto nei fine settimana" quando aumenta la presenza di turisti e "molti non sono informati. Ho parlato del problema con vice sindaco, Paola Cianci, chiedendo all'amministrazione comunale di ripristinare al più presto la dotazione di videocamere, che in passato erano state fornite da un'impresa del settore, e sono un grosso aiuto allo svolgimento delle indagini". In ogni caso, "a seguito delle costanti segnalazioni della Pulchra", la società controllata dal Comune che gestisce la differenziata a Vasto, "stiamo svolgendo degli accertamenti per risalire ai responsabili".