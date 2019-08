La Newcom Group, forte della sua esperienza pluriennale nel settore dei Call Center è un'azienda leader nel settore. In questi anni, diversi ed importanti partner (Telecom Italia, Enel Energia, Fastweb, ... ) hanno affidato alla società le loro attività di Contact Center, consapevoli e soddisfatti della competente organizzazione e della serietà nello svolgimento del lavoro. Il servizio è assicurato dai nostri centri operativi situati nelle sedi di Campobasso e Vasto.

Grazie all'avanzata infrastruttura tecnologica, alla continua selezione e formazione di personale specializzato, alla solidità finanziaria ed alle dimensioni stesse del business, Newcom Group rappresenta, ad oggi, una realtà dinamica in costante crescita che presenta ancora notevoli margini di sviluppo e che si avvia a costituire un ulteriore punto di riferimento per il mercato. A tal fine per prossimo ampliamento delle commesse è alla ricerca di 20 operatori da inserire nella sede di Vasto. I collaboratori saranno assunti con il CCNL per gli operatori call center Out-Bound.

I candidati che supereranno il colloquio conoscitivo dovranno occuparsi delle attività outbound in teleselling e telemarketing.

Si richiedono:

- buone doti comunicative e relazionali

- predisposizione a lavorare per obiettivi

- massima serietà e disponibilità

Si offre:

- Regolare assunzione e FISSO MENSILE garantito

- Provvigioni ai massimi livelli di mercato.

- Incentivi e premi di produzione.

- Formazione in sede e supporto a carico dell'azienda.

Per candidarsi all'offerta inviare cv aggiornato alla mail: selezioni@newcomgroup.it indicando come riferimento "Operatore Call Center". Oppure Telefonando ai seguenti numeri: 0873362907 - 3935479520 dalle 09.30 alle 15.00