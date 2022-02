Chiusura tribunali. Menna: soddisfatto per l’approvazione dell’emendamento

Il Tribunale di Vasto resterà aperto fino al 31 dicembre 2023, è stato approvato l'emendamento. Hanno avuto esito positivo i tanti incontri che i Presidenti degli Ordini degli Avvocati dei tribunali minori abruzzesi e i sindaci hanno avuto con la Ministra Cartabia e con la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina e la Viceministra Laura Castelli.

“Una proroga ottenuta per un solo anno, invece dei due richiesti, ma che restituisce fiducia al nostro territorio - ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - dove è particolarmente necessaria la presenza di un presidio di legalità. Un ringraziamento a tutti i parlamentari ed in particolare all'onorevole Carmela Grippa prima firmataria dell'emendamento (leggi qui la sua nota). Una buona notizia che arriva a pochi giorni dall'approvazione all'unanimità il documento portato in Consiglio comunale a difesa e tutela del nostro Tribunale e di tutti quelli abruzzesi in soppressione”.