In consiglio comunale a San Salvo il project financing per l’ampliamento del canile

Si parlerà anche del progetto di finanza riguardante il canile comunale di San Salvo di contrada Prato nella prossima riunione del consiglio comunale.

Il presidente Eugenio Spadano ha convocato l'assise civica in seduta straordinaria e urgente in videoconferenza per venerdì 22 ottobre alle ore 15:00 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione lo stesso giorno alle 16.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (seduta consiliare del 10/09/2021);

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 112 del 10/09/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011;

Regolamento comunale per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia;

Adesione di massima alla proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 commi 1-15 del D.Lgs 50/2016, per la ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento del canile comunale rifugio di contrada Prato.