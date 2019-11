Aggressione nell’area dell’ex stazione, 24enne in ospedale con ferite da arma da taglio

Indagano i carabinieri sull'aggressione denunciata stanotte da un 24enne a Vasto Marina.

Il fatto è avvenuto nel parcheggio dell'ex stazione ferroviaria di piazza Fiume. Un 24enne di origini albanesi, naturalizzato italiano e residente in città, è finito in ospedale con contusioni e ferite.

Ai medici del 118, che sono intervenuti a soccorrerlo attorno alla mezzanotte, e ai militari della Compagnia di Vasto ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppetto di stranieri, che gli hanno preso il cellulare e la piccola somma di denaro che portava con sé, procurandogli contusioni e tagli. "È stato dimesso", spiega il dottor Augusto Sardellone, responsabile del pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. "Non è in pericolo di vita. Ha riportato contusioni multiple e ferite da arma da taglio. La prognosi è di dieci giorni".

I carabinieri, agli ordini del maggiore Amedeo Consales, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e chiarire le cause dell'accaduto. La zona in cui è avvenuto il fatto non è coperta dalla rete di videosorveglianza.

L'area di risulta è già stata, nel recente, passato nascondiglio dei malviventi: lì, al buio, si sono nascosti i rapinatori che hanno messo a segno il colpo al bar Ferrari e i malviventi che hanno rapinato una residente in via Cona a Mare. Gli abitanti del quartiere chiedono illuminazione costante e sistemazione del piazzale su cui, fino al 2005, si diramavano i binari, e della vecchia stazione ottocentesca, devastata dai vandali.

Usato come parcheggio estivo a servizio del vicino lungomare, lo spiazzo è in gran parte occupato dal cantiere per la costruzione della Via Verde della Costa dei Trabocchi, la pista ciclopedonale che, una volta conclusa, costeggerà tutto il litorale della provincia di Chieti. Qui, però, i lavori sono fermi dagli inizi di agosto.

In aggiornamento