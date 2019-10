Il Roccaspinalveti torna alla vittoria, risultato pirotecnico a Celenza. Scerni sconfitto

Il Fresa perde terreno, mentre sale il Roccaspinalveti in questa settima giornata del girone B di Prima categoria.

Ai biancorossi di mister Di Santo non bastano le reti di Ferrazzo e Zara in terra tollese, i padroni di casa si impongono per 3 a 2 grazie ad Aielli, Di Girolamo e Valentini e sorpassano in classifica proprio i fresani. Questi, dopo aver occuato la vetta per due giornate, si ritrovano al sesto posto.

Anche il Roccaspinalveti scavalca il Fresa vincendo in casa contro l'ostico Palombaro. Ikramellah Anas (classe 2001) segna una doppietta e Della Penna completa l'opera: 3 a 0 e prestazione convincente.

Dietro, perde lo Scerni che cade a Pretoro, nuova capolista del torneo. Finisce 2 a 0 con le reti di Liberati e D'Alessandro.

La sfida-salvezza tra Trigno Celenza e Real Casale sorride ai primi in una partita non adatta ai deboli di cuore che termina 4 a 3 per i padroni di casa. Ben sette reti segnate da due soli marcatori e continui capovolgimenti di fronte. Avanti per 3 a 2, il Real Casale è stato raggiunto da due reti nel finale dei celenzani. Al triplice fischio finale Alex Minchillo avrà sul suo score personale un poker, mentre il bomber del girone, il casalese Graziano Di Biase, una tripletta.

Per il Trigno Celenza una boccata d'aria dopo la pesante sconfitta nel recupero infrassetimanale contro il Rapino (6 a 2) che lascia all'Atletico Francavilla l'ultimo posto.

Domenica prossima il big match tra Fresa e Roccaspinalveti.

LA 7ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Paglieta 2-0

Atletico Francavilla - Virtus Ortona 1-6 (ieri)

Palena - S. Vito 2-2

Pretoro - Scerni 2-0

Rapino - Casalincontrada 2-0

Roccaspinalveti - Palombaro 3-0

Tollese - Fresa 3-2

Trigno Celenza - Real Casale 4-3

Riposa Athletic Lanciano

LA CLASSIFICA

Pretoro 14

Athletic Lanciano 13

Virtus Ortona 13

Tollese 13

Roccaspinalveti 12

Fresa 11

Paglieta 10

Palena 10

Scerni 8

Palombaro 8

Atessa Mario Tano 8

S. Vito 8

Rapino 8

Real Casale 5

Casalincontrada 4

Trigno Celenza 4

Atletico Francavilla 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalincontrada - Athletic Lanciano

Fresa - Roccaspinalveti

Paglieta - Rapino

Palombaro - Atletico Francavilla

Real Casale - Tollese

S. Vito - Atessa Mario Tano

Scerni - Trigno Celenza

Virtus Ortona - Palena

Riposa Pretoro