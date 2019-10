Pareggio interno per il Cupello: col Delfino Flacco finisce 1 a 1

Dopo l'ebrezza iniziale (la vittoria alla prima di campionato), continuano a mancare i tre punti in casa Cupello Calcio. Partita senza troppe emozioni quella odierna contro il Delfino Flacco Porto che alla fine conta un gol e un punto per parte: 1 a 1. A sbloccarla era stato Felice al 34'pt sugli sviluppi di un calcio d'angolo; Saltarin agguanta il pareggio al rientro dagli spogliatoi al quarto minuto della seconda frazione di gioco. Il match scivola così, sui binari del pareggio fino al fischio finale.

In campionato comanda il Sambuceto a punteggio pieno, seguito da Capistrello e dalla coppia Nereto-Torrese. È crisi nera, per l'ennesimo anno, per i neroverdi del Chieti che dovevano recitare un ruolo da protagonisti: dopo sei giornate hanno raccolto solo 9 punti.

LA 6ª GIORNATA

Alba Adriatica - Sambuceto 1-2

Amiternina - Nereto 2-1

Capistrello - Pontevomano 3-1

Cupello - Il Delfino Flacco Porto 1-1

Miglianico - Spoltore 0-0

Nerostellati - Chieti 3-1

Penne - Paterno 1-1

Renato Curi - Martinsicuro 3-0

Torrese - Acquaesapone 2-1

LA CLASSIFICA

Sambuceto 18

Capistrello 12

Nereto 11

Torrese 11

Chieti 9

Alba Adriatica 9

Spoltore 9

Il Delfino Flacco Porto 9

Paterno 9

Acquaesapone 8

Renato Curi Angolana 7

Cupello 6

Miglianico 6

Penne 6

Amitermina 5

Martinsicuro 4

Pontevomano 4

Nerostellati 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Capistrello - Penne

Chieti - Amiternina

Il Delfino Flacco Porto - Alba Adriatica

Martinsicuro - Miglianico

Nereto - Cupello

Pontevomano - Renato Curi Angolana

Sambuceto - Torrese

Spoltore - Nerostellati

Acquaesapone - Paterno