Crolla un pezzo del cornicione superiore del muro di cinta della canonica, che delimita il cortile della chiesa di Stella Maris. Transennato ormai da due mesi, da quando si è allargata una preoccupante crepa lungo il muraglione di contenimento della sovrastante area di risulta della ex stazione ferroviaria, il muro ha in parte ceduto nei giorni scorsi. Servono interventi urgenti.

Ex stazione, la lettera aperta - "E' in completo degrado la vecchia stazione di Piazza Fiume alla Vasto Marina. In molti segnalano come il rudere sia un ritrovo di ratti e, col calare della sera, di stranieri". A chiedere che si intervenga dopo oltre un decennio di totale abbandono è un residente di Vasto Marina, F.D.A.

"La porta dell'ex ufficio del capostazione, riparata in passato dalla Protezione civile, è stata sfondata di nuovo. C'è la presenza da moltissimi mesi di un vecchio water in mezzo al parcheggio. C'è un faro della pubblica illuminazione, ma non è stato mai acceso e tanti anziani hanno paura a passare lì. Basti ricordare che, qualche anno fa, una signora, mentre passava di lì per recarsi in chiesa, è stata derubata. I cittadini della marina chiedono un controllo maggiore e una risitemazione dell'area di risulta, pericolosa specie nelle ore nottune e al calare della sera".