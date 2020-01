Sull'asse Vasto-Perth nascono i primi accordi commerciali. Nei giorni scorsi è stato in città Joe Giura, direttore della Westrans, azienda australiana che ha siglato un accordo quadro con la Ecofiltri, dei vastesi Simone Scafetta e Gianluca Guidone. Le basi dell'accordo erano state poste nel corso della missione australiana di settembre, per cui il sindaco di Perth, Lisa Scaffidi, aveva messo a disposizione la cifra di 20mila dollari, con l'obiettivo di far divenire concreto il gemellaggio tra le due città. L'accordo quadro tra le due società prevede la fornitura di macchinari tecnologicamente avanzati per la rigenerazione di filtri antiparticolato e filtri industriali. La Westrans, grande officina multiservice del settore meccanico, entrerà in questo nuovo ramo di attività con i macchinari e il know-jow dell'azienda vastese sviluppata in tutta Italia.

"Si tratta di un accordo commerciale per 12-18 mesi - spiega Simone Scafetta - che apre scenari interessanti di interscambio tra il nostro territorio e l'Australia". I rappresentanti delle due società, l'australiano Giura e i vastesi Scafetta e Guidone, sono stati accolti a palazzo di Città dal sindaco Luciano Lapenna, insieme al consigliere comunale Domenico Molino e al direttore di Assovasto, Antonio Cocozzella.

Nel corso della mssioen dello scorso settembre, con la partecipazione di Comune di Vasto, Assovato e Camera di Commercio di Chieti, settore Estero, altre realtà del Vastese hanno avuto occasione di siglare accordi in diversi settori. "L'intento - commenta Scafetta - è creareuna rappresentanza stabile del nostro territorio a Perth. Altro obiettivo è che la missione commerciale venga calendarizzata, così da essere riproposta ogni anno per dare sbocchi importanti alle realtà imprenditoriali del Vastese".