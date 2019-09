Videosorveglianza e testimoni. Da questi elementi sono iniziate le indagini dei carabinieri. I militari del maggiore Giancarlo Vitiello danno la caccia alla coppia di rapinatori che ha derubato i clienti della Unicredit Banca di corso Mazzini, che si trova lungo una delle strade più trafficate di Vasto.

Uno dei due era a volto scoperto. Gli investigatori sarebbero riusciti a identificarlo attraverso immagini e testimonianze. Non sono vastesi: uno dei due aveva un marcato accento campano. Resta da vedere se sono residenti in zona, oppure si tratta di malviventi in trasferta, cosa non rara da queste parti. Il cerchio si stringe attorno ai rapinatori.