Domenica 1 settembre 2013, presso la palestra del Liceo economico Giuseppe Spataro, in via del Sole a Casalbordino, l’APD Casalbordino, in collaborazione con la FITeT Abruzzo, organizza il 9° Torneo Interregionale di tennistavolo Città di Casalbordino.

Il Torneo è aperto a tutti coloro che vogliono iscriversi. Le partite del torneo verranno effettuate con la formula mista, cioè con gironi iniziali e successivo tabellone ad eliminazione diretta. E’ prevista anche la gara di doppio.

Durante la manifestazione è prevista anche una degustazione di prodotti della cucina tipica casalese presso il ristorante trattoria il Panzanaro Di Gino De Cecco a Miracoli di Casalbordino.