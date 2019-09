Sabato 4 maggio alle ore 21:00 ci sarà il terzo appuntamento della rassegna “I Concerti Primavera” che nasce con l’intento di offrire una vetrina prestigiosa ai giovani talenti soprattutto del nostro territorio. Sul palco del Rossetti due giovani e brillanti musiciste: Sarah Rulli, ottavino e Nicole Brancale, pianoforte. Le due artiste dedicheranno gran parte del loro programma alla musica contemporanea con opere di grande impegno virtuosistico.

Sarah Rulli nel maggio 2006 vince il primo premio Concorso di Musica per Giovani dell’Unione Europea “G. B. Pergolesi” di Acerra (Na) e a maggio 2010 è Primo Premio al Concorso “Premio Musica Italia” di Barletta. Debutta come solista nell’agosto 2008, con il Concerto n.7 di F. Devienne accompagnata dalla Moldavian National Chamber Orchestra, presso il Teatro Vittoria di Ortona. Ad oggi si è esibita come solista nell’ambito del “Festival Martisor” di Kishnev (Moldavia), presso il Palazzo delle Nazioni Unite a New York con “I Solisti Aquilani nella Sala Nervi con S.S. Benedetto XVI e nella Carnegie Hall di New York con l’Orchestra da camera del Conservatorio “E.R.Duni” di Matera, oltreché in Portogallo, Belgio e Corea del Sud.



Al pianoforte Nicole Brancale, una camerista d’eccezione, oltre che solista affermata. A soli sette anni riceve una Borsa di Studio dalla RAI dedicata ai giovani interpreti. Successivamente vince diversi concorsi pianistici nazionali. Si e` recentemente distinta per le performance del Concerto per pianoforte e orchestra KV 414 di Mozart con l’Ensemble d’Archi dell’Orchestra della Provincia di Bari e del Concerto in Fa minore op. di Chopin con l’Orchestra “Arteorema” diretta dal Mº Rino Campanale. Nel 2006 viene ammessa alla Musik Akademie di Basilea, dove si perfeziona per due anni. Si perfeziona attualmente con il Mº Pasquale Iannone. Sempre con P. Iannone si esibisce in Belgio in duo pianistico nell’Ottobre del 2008.

Ingresso adulti € 3,00 – studenti € 2,00