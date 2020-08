Continua la stagione concertistica del Teatro Rossetti di Vasto con il “Il Virtuosismo del Violoncello”. Protagonisti del concerto la violoncellista anglo-persiana Leila Shirvani accompagnata al pianoforte da Jeanette Oliver con un programma che esalterà le sue qualità di grande interprete. L'appuntamento è domenica 27 gennaio alle 17.30





Il virtuosismo del violoncello

Leila Shirvani, violoncello

Jeanette Oliver, pianoforte

Musiche di: Beethoven, De Falla, Bloch, Granados, Rachmaninoff, Paganini



Leila Shirvani: Già vincitrice assoluta di un concorso nazionale all’età di sei anni, da allora tale successo si è ripetuto per oltre 30 volte in concorsi Nazionali ed Internazionali, facendo di lei una dei violoncellisti più premiati. Ha intrapreso la sua attività concertistica professionale all'età di dodici anni e oggi tiene concerti da solista in tutta Italia, Gran Bretagna e Svizzera. Il suo repertorio spazia dal barocco alla musica contemporanea, per cui è stata premiata al prestigioso concorso "Valentino Bucchi, il violoncello nel XX e XXI secolo.

Il programma di domenica al “Rossetti” prevede musiche di: Stravinsky, Dvorak, Bellafronte, Porumbescu, de Sarasate e Paganini.

Ingresso unico € 10,00 – apertura del botteghino del Teatro un’ora prima del concerto.



