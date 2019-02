Il Cupello ribalta l’Amitermina e si prende i 3 punti

Ancora un risultato utile per il Cupello di mister Carlucci. Davanti al pubblico amico i rossoblù si sono presi i tre punti contro l'Amitermina, uno dei numerosi scontri salvezza. Succede tutto nella prima frazione di gioco. La partita non era iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa che al 4'pt vanno in svantaggio con la rete di De Michele. Felice riporta l'equilibrio già al 13'pt e al 37'pt i rossoblù completano il sorpasso con De Cinque.

Al 65'st Zinni ha l'opportunità del tris ma il suo bel tiro a giro colpisce il palo. Al 76'st gli ospiti sfiorano il pareggio con la conclusione a botta sicura di Lanza, ma Turco si immola conservando il vantaggio fino alla fine.

Nel resto della classifica perde il Chieti che viene agganciato in testa da Sambuceto e Capistrello. La lotta per il primo posto si fa serrata con le due inseguitrici a un punto di distanza, Spoltore e Torrese.

Domenica prossima, per l'ultimo turno di andata, il Cupello andrà a Penne.

LA 16ª GIORNATA

Alba Adriatica - Nerostellati 1-1

Chieti - Penne 0-2

Cupello - Amiternina 2-1

Il Delfino Flacco Porto - Martinsicuro 1-0

Nereto - Spoltore 1-1

Paterno - Renato Curi Angolana 0-0

Sambuceto - Pontevomano 3-3

Torrese - Miglianico 5-4

Acquaesapone - Capistrello 0-2

LA CLASSIFICA

Chieti 29

Sambuceto 29

Capistrello 29

Spoltore 28

Torrese 28

Paterno 24

Alba Adriatica 23

Penne 23

Il Delfino Flacco Porto 22

Nereto 22

Acquaesapone 21

Cupello 19

Renato Curi Angolana 18

Pontevomano 18

Miglianico 16

Nerostellati 15

Amiternina 14

Martinsicuro 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Amiternina - Alba Adriatica

Capistrello - Sambuceto

Martinsicuro - Nereto

Miglianico - Paterno

Nerostellati - Torrese

Penne - Cupello

Pontevomano - Il Delfino Flacco Porto

Renato Curi Angolana - Acquaesapone

Spoltore - Chieti