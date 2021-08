Per una pausa pranzo speciale scegli il "menu del giorno" da Le Terre di Maja

Da mercoledì 1 settembre torna la pausa pranzo firmata Le Terre di Maja. Il ristorante in via Vittorio Veneto 90 a Vasto proporrà un menu del giorno, con antipasto, primo e secondo, al prezzo di 20 euro (bevande escluse). Ingredienti di qualità, che seguono la stagionalità delle materie prime, sono protagonisti dei piatti realizzati con grande maestria in cucina.

Dal martedì al venerdì sarà possibile pranzare con il menu del giorno a prezzo fisso o, in alternativa, alla carta, scegliendo tra le tante proposte di Le Terre di Maja, dove si possono apprezzare la ricercata cucina e tanti prodotti di qualità.

La proposta culinaria è in continua evoluzione e propone piatti di terra e di mare per soddisfare tutti gusti. Tutti i giorni a cena, il sabato e la domenica a pranzo, saranno i piatti del menu a guidare gli ospiti in un viaggio nel gusto.

E poi, anche in collaborazione con gli altri locali della zona, Le Terre di Maja propone appuntamenti speciali all’insegna del buon mangiare e del buon bere.

Le Terre di Maja

