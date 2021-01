Il 23 e 24 gennaio screening di massa a San Salvo: tamponi rapidi nelle palestre scolastiche

Si svolgerà il 23 e 24 gennaio a San Salvo lo screening di massa gratuito per il Covid-19. Le postazioni saranno allestite nelle palestre delle scuole cittadine e saranno operative dalle 8.30 alle 19.30 nelle giornate di sabato e domenica, nell’ambito del programma prediposto dalla Regione Abruzzo e dall’Asl 02 Abruzzo con la collaborazione della Protezione civile regionale. "Partecipare allo screening - scrive l'amministrazione comunale - è un dovere civico e un atto di amore verso la collettività e i propri cari".

I cittadini - maggiori di 6 anni - dovranno recarsi nelle scuole dove ci si reca a votare (ogni famiglia nella propria sede di seggio):

Palestra scuola via De Vito, palestra scuola media “Salvo D’Acquisto”, palestra scuola elementare via Ripalta, palestra scuola via Verdi, palestra scuola via Rione Marina.

Chi si recava nella scuola di Sant’Antonio in via Luigi Sturzo deve effettuare lo screening nelle palestre suindicate

Non potrà partecipare allo screening:

Chi ha sintomi che indichino una infezione da Covid-19

Chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

Chi risulta positivo negli ultimi tre mesi;

Chi ha già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare;

I minori dei 6 anni;

Chi è ricoverato in una struttura sanitaria;

Operatori sanitari che sono sottoposti a screening della Asl.

I cittadini dovranno recarsi nelle sedi muniti del modulo di adesione compilato, scaricabile dal sito del Comune di San Salvo [CLICCA QUI] (per chi dovesse esserne sprovvisto, sarà fornito dai volontari presenti nelle postazioni), tessera sanitaria e documento di riconoscimento.

L’eventuale positività sarà comunicata al diretto interessato e al proprio medico tramite sms.