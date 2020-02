Pittura, per Cinzia Corti 12 premi in un anno. Nei quadri arte e ambiente: "Non inquinate il mare"

Dodici premi in un anno per Cinzia Corti, la pittrice che dipinge sassi e cortecce recuperati dalle spiagge abruzzesi e, per i quadri su tela, trae ispirazione dal litorale di Vasto.

"Tutto è nato dal Premio Angeli di Luce nell'Arte Internazionale, organizzato dalla Flowerterry Production", racconta l'artista.

La sua è un'arte che ha anche una finalità di denuncia sociale contro chi inquina il mare e gli arenili.