Art in the dunes 2019, dodici installazioni artistiche nella Riserva di Punta Aderci

La spiaggia di Punta Penna, nella Riserva Naturale di Punta Aderci, torna ad accogliere le installazioni di Art in the dunes, "appuntamento artistico pronto a festeggiare il decennale dalla sua prima edizione con l’VIII edizione del Premio biennale di land art e site-specific, concerti dal vivo, presentazioni di libri e performance. Questa edizione sarà davvero speciale. I tre artisti vincitori del concorso di land art saranno premiati per il loro lavoro da una giuria composta da tre grandi nomi della storia dell’arte contemporanea in Abruzzo: Paolo Spoltore, Franco Summa e Sandro Visca".

Dal 20 luglio, con inaugurazione alle 18.30, al 3 agosto si potranno ammirare le dodici installazioni temporanee di arte contemporanea realizzate dai finalisti del Premio biennale Art in the Dunes: Alessandro Antonucci, Giulietta Gheller, Barbara Giuliani + Debora Vinciguerra, Federico Lucci, Paolo Dongu, Vanni Macchiagodena, Maya Lopez Muro + Enzo Correnti, Mauro Postacchini, Marco Rateni, Massimo Ripa, Collettivo S:C:Art composto da Simona Damiani + Claudio Carozza + Lisa Di Battista, Emilia Steiner + Walter Zuccarini.

Art in the dunes ha l'alto patrocinio della Regione Abruzzo ed è curata e promossa dall’ associazione culturale Eikòn, in collaborazione con il Comune di Vasto, la Cooperativa Cogecstre, l’associazione culturale ConventiAmo di Atessa (che organizza Le Officine Culturali e con cui si sperimenterà un interessante gemellaggio nella serata del 3 agosto), l’associazione culturale CivicoZero (che curerà la sezione del Premio di fotografia) e da quest’anno il Comune di Monteodorisio.

"Il titolo di questa edizione - spiegano gli organizzatori - è Kētos e tratterà il tema proposto dal bando: cinque anni fa la spiaggia di Punta Penna fu protagonista di un evento eccezionale e drammatico, lo spiaggiamento di sette capodogli, alcuni dei quali furono risospinti in mare aperto, altri purtroppo perirono. Questo episodio, che ha colpito fortemente la sensibilità dei cittadini vastesi e non solo, sarà lo spunto per una riflessione: i ricercatori del National Center for Atmospheric Research (NCAR) ci avvisano che i cambiamenti climatici causati dal riscaldamento globale stanno portando ad una lenta e inesorabile riduzione della quantità di ossigeno presente negli oceani. Questo implicherà la scomparsa di molte specie animali entro i prossimi anni. Le balene oggi rischiano l’estinzione e sono un simbolo macroscopico di questo fenomeno.

L’intento di Art in the dunes è duplice: da una parte promuovere il talento artistico dei partecipanti, rendendoli protagonisti di un’esperienza unica e, dall’altra, esaltare la bellezza di questo ecosistema fragile e meraviglioso, valorizzando la simbiosi che si viene a creare tra opera umana e ambiente e aggiungendo un modo diverso di vivere e guardare questo spazio: uno sguardo, cioè, culturale oltre che ambientalista.

Anno dopo anno - concludono gli organizzatori -, Art in the Dunes è divenuta una manifestazione sempre più attesa, che si è radicata nel territorio del vastese fino a caratterizzarlo. Tutto ciò è reso possibile grazie ai partner: Photorama, Baja Village, Eco Stone srl e a tutti gli sponsor che sostengono la manifestazione".

Il programma di questa edizione:

sabato 20 luglio

20,00 Leonia, performance artistica del Rogo Teatro

21,00 Nel nostro fuoco, presentazione del romanzo di Maura Chiulli (Hacca edizioni) a cura di Patrizia Angelozzi e Michele Montanaro

22,00 Concerto live di Liana Marino & Km0 (chitarra: Stefano Barbati, bandoneon: Marco Di Blasio)

sabato 27 luglio:

20,00 inCorporAzione, performance artistica di Federica De Francesco

21,00 Vinpeel degli orizzonti, presentazione del romanzo di Peppe Millanta (Neo.Edizioni) a cura di Federica D’Amato

22,00 concerto live Nostos (viola, voce: Irida Gjergji, violoncello, voce: Flavia Massimo)

sabato 3 agosto:

18,45 Le età infelici, presentazione del romanzo di Sara Sarajeva (Castelvecchi) a cura di Patrizia Angelozzi e Michele Montanaro

19,30 Nel Ventre Della Balena: Storie Di (Dis)Orientamenti, performance-concerto a cura dell’associazione ConventiAmo di Atessa, che organizza da otto anni, ad agosto nel Convento Santa Maria degli Angeli di Atessa, Le Officine Culturali.

Voce narrante: Dario Impicciatore

Violoncello: Sara Merlini e Alberto Cavazzini

Live painting performance: Livio Gentile

sabato 28 settembre (Sala Mattioli):

18,30

Inaugurazione mostra contest fotografico

Premiazione delle migliori installazioni artistiche e delle migliori fotografie

Distribuzione catalogo della manifestazione

Degustazione vini offerti dalla Cantina San Michele

Nel corso delle serate del 20, 27 luglio e del 3 agosto, a partire dalle 18.30 e per tutto il corso dell’evento, sarà presente un angolo street food, a cura dell’OrangeBar, unitamente alla degustazione di vini offerti dalla Cantina San Michele di Vasto.