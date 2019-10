Negli studi che furono di Trsp la sede dell’associazione Ricoclaun

L’associazione di volontariato Ricoclaun, che si occupa da 14 anni di clownterapia a Vasto, ha finalmente una sede grande, colorata, pronta per tantissimi progetti, per promuovere nell’ospedale di Vasto, nella casa di riposo Sant’Onofrio e San Francesco e nella Casa Famiglia Genova Rulli, progetti in cui il sorriso, il buonumore, l’allegria siano gli elementi fondanti.

Una grande festa insieme ai tanti clown volontari, ai tanti amici della Ricoclaun, alle associazioni di volontariato del territorio per sottolineare come c’è la necessità in questa città di volontariato, di condividere progetti che abbiano come finalità il bene comune.

Un grazie dicuore a tutti, in particolare a Don Stellerino, che ci ha onorato della suapresenza. Questa sede, che era quella della ex Trsp, dove sono state trasmesse tantissime trasmissioni, piena di ricordi e attività di promozione della città e delle persone, si trasforma per diventare la sede di chi fa del sorriso la propria missione.

Sarà una sede per tanti incontri e corsi Ricoclaun, ma anche per incontrare le persone, condividere idee e progetti della città.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” (Gandhi).

Le foto sono di Costanzo D’Angelo, Valentina Ubaldi e Michele Massone.

Rosaria Spagnuolo, presidente dell'associazione Ricoclaun Vasto Onlus