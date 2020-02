Dopo la qualificazione olimpica per Scampoli e Bertozzi c’è anche l’argento europeo

Secondo posto e medaglia d'argento per Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nella Youth Continental Cup di beach volley. Le due giovani giocatrici azzurre, dopo aver conquistato ieri la qualificazione alle Olimpiadi Giovanili in Argentina [LEGGI], oggi sono tornate in campo a Baden (Austria) per le fasi finali del torneo continentale che ha visto sfidarsi le migliori 16 coppie giovanili d'Europa per andare a caccia della vittoria.

La vastese e la cesenaticense del Club Italia guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, hanno battuto in semifinale le spagnole Alvarez-Moreno con un convincente 2-0 (21-18/21-15) guadagnandosi la certezza di una medaglia e la finale contro la coppia russa Bocharova-Voronina. Nella finale Scampoli e Bertozzi non sono riuscite a sfruttare alcuni frangenti del match che potevano far volgere la contesa a loro favore, finendo per essere sconfitte per 2-0 (21-19/21-17).

Nella spedizione in terra austriaca hanno scritto una bellissima pagina di sport conquistando la qualificazione alla competizione a cinque cerchi e conquistando una medaglia importante. Con l'obiettivo-qualificazione centrato ieri, che premia il lavoro svolto durante l'inverno a Formia, sono arrivati tanti complimenti a partire da quelli della Federazione Italiana Pallavolo. Per le due giovani giocatrici saranno certamente giornate da ricordare a lungo e da cui trarre energia e fiducia per il prosieguo della stagione e della loro carriera sportiva.

E, anche per i tecnici vastesi Marcovecchio e De Marinis, quest'ultima con loro in Austria, è l'ennesima soddisfazione che va ad arricchire un palmares che ha pochi eguali. Con il rientro a casa e qualche giorno di riposo è già tempo di tornare in campo perchè la stagione del beach volley sarà lunga e impegnativa. Ma le azzurre potranno avere lo sguardo puntato verso ottobre quando ci sarà un aereo per Buenos Aires ad attenderle.