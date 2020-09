Ancora una sconfitta per le ragazze del Team Volley 3.0 nel campionato under 14, questa volta contro la Dannunziana Pescara. Nella sfida con le pescaresi la squadra vastese ha messo in campo tanto impegno, perdendo 3-0 ma con parziali, 25-20/25-22/25-20, che evidenziano come la sfida sia stata combattuta. Ad incidere è stato qualche errore di troppo in battuta che, altrimenti, avrebbe permesso al Team Volley di conquistare almeno un set. Da registrare positivamente la crescita delle ragazze che stanno costantemente migliorando nel gioco.

La società vastese ha anche festeggiato con tutte le sue atlete il Carnevale nella palestra dei Salesiani. Sabato scorso le ragazze dei centri di avviamento e le atlete di under 13 e under 14, si sono divertite con disegni e giochi legati al tema della festa, i "superereoi", rivisti in chiave pallavolistica.