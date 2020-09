Venerdì 22 aprilesarà il Beat Cafe di San Salvo Marina ad ospitare l'ultimo evento ad ingresso gratuito della stagione targata New Electronic Order con la musica elettronica di Fabrizio Mammarella. Il Neo è una "una nuovissima realtà abruzzese il cui scopo è quello di far resuscitare un ambiente culturalmente un po' assopito e rappresentare un punto di riferimento, territoriale e non, per chiunque sia appassionato di electronic music e club culture, ma in generale di arte e nuove forme di espressione artistica, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative". Già tanti gli eventi organizzati nei primi sei mesi di vita del Neo che, venerdì sera, chiuderà la propria stagione di musica live.

L'evento su Facebook [clicca qui]

Fabrizio Mammarella (Slow Motion, Tipografia, Bear Funk)

Fabrizio Mammarella, teatino che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento in Italia e all'estero per la scena nu disco e house della penisola. La sua attività da dj (resident al Tipografia di Pescara e al Wall Club a Milano per la serata "The Golden Age"), da producer (con i moniker Black Spuma, Clap Rules, Telespazio) e da label manager (Slow Motion, con sede a Berlino e a Pescara) fanno di Fabrizio Mammarella un profondo conoscitore del mondo del clubbing, da ogni punto di vista.

Ha portato i suoi eclettici e raffinati dj set con sé in giro per il mondo fino ad un recentissimo tour in Cina per la celebrazione del decimo anno della sua etichetta Slow Motion, di cui è co-founder insieme all'amico Franx Underwear, completamente incentrata sulla scoperta e sulla valorizzazione dei talenti italiani, contribuendo a formare quella scena musicale che successivamente ha preso il nome di "New Wave of Italian Dance Music". Ha recentemente fondando la sub-label Wrong Era, rivolta ad artisti internazionali. La sua prima uscita risale al 2004: l'EP intitolato Panorama per la Claw Imprint di Koteys Hairy ha riscosso un grande successo e la traccia Way Out venne inclusa nella compilation Panorama Bar 04 mixata da Nick Hoppner. Oltre alle pubblicazioni sulla sua etichetta Slow Motion, Fabrizio Mammarella ha pubblicato tracce, remix e collaborato con Kotey himself, The Emperor Machine e Chaz Jankel su etichette come Bear Funk, Tiny Sticks, Supersoul, Brontosaurus e Rolleryboys. Tra i remix più importanti troviamo In Fagranti su Codek e Binary di Etienne De Crecy con la formazione Clap Rules.* Il 2015 è stato un anno molto prolifico dal punto di vista discografico: a Gennaio ha pubblicato come Telespazio un album omonimo su Hell Yeah Records e il primo EP come Black Spuma intitolato Oasi su International Feel.