Il giovane cantante vastese Michael Zappitelli ha vinto il "Premio Rivelazione" all'edizione 2016 del Festival di Avezzano, organizzato e presentato da Luca Di Nicola. Le due serate dell'8 e 9 aprile hanno visto talentuosi artisti esibirsi sul palco del Teatro dei Marsi, sede da 22 anni del Premio Civilità dei Marsi (quest'anno consegnato a Gianni Letta, al direttore d'orchestra Gianni Mazza, a Pinuccio Pirazzoli, direttore musicale del Festival di Sanremo, all'attore Lino Guanciale, ad Alessia Fabiani e a Mattia Lever).

Michael Zappitelli ha portato in gara, nella seconda delle due serata del concorso, la canzone di Stefano De Libertis, suo insegnante di canto che, nel 2010, vinse il primo premio nel Festival di Avezzano. L'esibizione del 15enne studente del Liceo Musicale di Vasto ha incantato gli spettatori del teatro marsicano. Per lui, a fine serata, applausi e tanti complimenti da pubblico e addetti ai lavori. Sorrisi a fine serata per Michael per il premio conquistato che rappresenta un ulteriore tappa del suo percorso artistico che, seppur lui sia ancora giovanissimo, gli ha già regalato tante soddisfazioni. Ed è senz'altro lo stimolo per continuare i suoi studi in campo musicale con la stessa passione che lo contraddistingue sin da bambino.