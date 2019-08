Dopo la sosta per le festività pasquali torna in campo la serie C di pallavolo e le ragazze della BCC San Gabriele ripartono con una vittoria. Di Santo e compagne, nella 21ª giornata di campionato, regolano oò Volley Pratola 78 con un perentorio 3-0 in un match mantenuto sempre in controllo. Solo sul finire del primo set, quando il punteggio era di 21-16 per le vastesi, le padrone di casa hanno piazzato un break di 7-0 che le ha portate in vantaggio sul 23-21. A quel punto le ragazze di Maria Luisa Checchia hanno reagito, chiudendo il parziale sul 25-23 e andando a conquistare anche gli altri due con il punteggio di 25-16 e 25-17.

Con questo risultato la BCC San Gabriele risale al quarto posto di una classifica corta in cui le prime 5 squadre sono racchiuse in 5 punti. Domenica prossima la formazione vastese tornerà a giocare tra le mura amiche contro la Dannunziana che, all'andata, conquistò la vittoria per 3-1.

La classifica

51 Orsogna

49 Antoniana Volley

46 Arabona Volley

45 BCC San Gabriele

44 Nereto

41 Pescara 3

35 Giulianova

33 Dannunziana

21 Edaiservice

16 Pratola

16 Italiangas Termoli

15 Volley Ball Lanciano

15 Cus L'Aquila

14 Teramo