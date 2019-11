Andrea Iannone partirà dalla 9ª posizione nel Gran Premio di Gran Bretagna. In un turno di qualifiche velocissimo, con Marquez che ha conquistato la pole frantumando il record del tracciato (2'00''234), il pilota vastese ha fatto segnare un ritardo di circa 1 secondo e mezzo dallo spagnolo, compiendo il suo giro lanciato del circuito di Silverstone in 2'01'874. Ancora più indietro il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso, classificato dodicesimo.

L'attesa ora è per la gara di domani, con un occhio attento alle condizioni meteorologiche. Le previsioni, infatti, indicano pioggia nella zona del tracciato britannico. La gara bagnata potrebber quindi sovvertire pronostici e posizioni conquistate oggi in qualifica.

"In generale la mia qualifica non è stata un granché - ha dichiarato Iannone a fine giornata -, ma nel mio giro migliore ho commesso un errore nel T2 all’ingresso della chicane, dove ho perso l’avantreno e quindi sono riuscito a migliorare soltanto di poco. E’ un peccato perché sicuramente avremmo potuto girare più forte, ma quando spingi e sei al limite può sempre succedere. Questa mattina ho fatto un po’ di fatica, ma poi in FP4 abbiamo fatto una modifica importante al setting che mi ha aiutato e sono stato subito più veloce, segnando dei buoni tempi che spero di poter ripetere domani in gara".

La griglia di partenza: Marquez, Lorenzo, Pedrosa, Rossi, P..Espargaro, Smith, Redding, Crutchlow, Iannone, A.Espargaro, Hernandez, Dovizioso, Vinales, Bradl, Baz, Miler, Barbera, Petrucci, Laverty, Bautista, Hayden, Di Meglio, Corti, Abraham, De Angelis.