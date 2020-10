È stata come sempre suggestiva la processione in mare delle imbarcazioni della piccola pesca in onore di Santa Maria di Stella Maris. Dopo la messa concelebrata da padre Cosimo Vicedomini e dal parroco padre Luigi Stivaletta, la statua della Madonna è stata portata in processione per le vie di Vasto Marina, fino ad arrivare al pontile, dove è stata imbarcata sulla "Marilena". Ad accompagnare il cammino dei fedeli le note della Banda Musicale San Martino di Vasto. Il corteo in mare delle barche, illuminate a festa si è diretto verso sud, fino al confine con San Salvo e poi ha attraversato nuovamente il golfo fino al Monumento alla Bagnante per poi fare ritorno verso il pontile. Prima dell'approdo padre Luigi ha gettato in mare una corona d'alloro con una fiaccola in memoria di tutti i caduti del mare. Le celebrazioni in onore di Santa Maria di Stella Maris proseguirà anche oggi, sabato, e domani, con appuntamenti religiosi e di festa.

Sabato 6 giugno

7.15 - Lodi mattutine e S.Messa

10.30 - Recita del Rosario

11.00 - Solenne celebrazione eucaristica in onore di S.Maria di Stella Maris

18.00 - Apertura dello stand con scrippelle e arrosticini

Domenica 7 giugno

8.30 - Santa Messa

9.00 - Palio del Mare - VII edizione (gara a vela promossa dal Circolo Nautico di Vasto)

9.30 - Apertura dello stand con scrippelle

10.30 - Santa Messa animata dai bambini

17.30 - Recita del Rosario

18.00 - Apertura dello stand con scrippelle e arrosticini

18.00 - Santa Messa conclusiva

21.00 - Premiazione del Palio del Mare

21.15 - Concerto testimonianza di Don Mimmo Iervoloni nella Chiesa di Stella Maris

Sabato 6 giugno ci saranno le bancarelle. Nella giornata di domenica 7 giugno si svolgerà la Fiera Mercato