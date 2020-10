Per tre giorni la comunità di Stella Maris, a Vasto Marina, sarà in festa. Un programma caratterizzato da appuntamenti religiosi e di divertimento per la località balneare. Questa sera si svolgerà la caratteristica processione in mare con il corteo delle barche della piccola pesca.

Venerdì 5 giugno

16.00 - Giochi sulla spiaggia per i bambini con premio finale

17.00 - La Banda San Martino di Vasto in Concerto itinerante

18.00 - Recita del Rosario

18.30 - Messa di apertura dei festeggiamenti presieduta da Padre Cosimo Vicedomini

19.30 - Processione per le vie della parrocchia e a seguire percorso in mare con imbarco della Madonna dal pontile

Sabato 6 giugno

7.15 - Lodi mattutine e S.Messa

10.30 - Recita del Rosario

11.00 - Solenne celebrazione eucaristica in onore di S.Maria di Stella Maris

18.00 - Apertura dello stand con scrippelle e arrosticini

Domenica 7 giugno

8.30 - Santa Messa

9.00 - Palio del Mare - VII edizione (gara a vela promossa dal Circolo Nautico di Vasto)

9.30 - Apertura dello stand con scrippelle

10.30 - Santa Messa animata dai bambini

17.30 - Recita del Rosario

18.00 - Apertura dello stand con scrippelle e arrosticini

18.00 - Santa Messa conclusiva

21.00 - Premiazione del Palio del Mare

21.15 - Concerto testimonianza di Don Mimmo Iervoloni nella Chiesa di Stella Maris

Nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 giugno ci saranno le bancarelle. Nella giornata di domenica 7 giugno si svolgerà la Fiera Mercato