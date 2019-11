È stato Don Francesco Soddu, direttore della Caritas italiana, a tagliare il nastro dell'Emporio della Solidarietà Giovanni Paolo II, realtà che cercherà di dare una risposta all'emergenza della povertà che sempre più è presente nel territorio. Era il dicembre 2012 quando Don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo Apostolo, nel corso di un'intervista a Zonalocale per il giorno di Natale, lanciava quella che era un progetto che iniziava a prendere forma [l'intervista]. Nel percorso di realizzazione dell'Emporio fondamentale è stato l'apporto di Conad Adriatico che ha curato la progettazione, ha donato gli allestimenti e si è occupata del primo riempimento degli scaffali [l'intervista all'amministratore delegato Antonio Di Ferdinando]. Questa mattina, all'incontro presso l'auditorium della parrocchia, oltre all'arcivescovo Bruno Forte, erano presenti i responsabili della Caritas Diocesana ed esponenti del mondo politico. Il primo cittadino di Vasto Luciano Lapenna ha ricordato come il Comune destini ogni anno 2 milioni di euro per il sociale, nonostante i continui tagli da parte dello Stato. Presente anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini [l'intervista] che ha poi visitato la struttura. Nei prossimi giorni inizieranno i colloqui per poter poi procedere alla consegna delle card [domani un video con il funzionamento dell'Emporio], con l'auspicio che la generosità di molti possa contribuire a dare risposta a quante più persone possibili. Fondamentale sarà anche l'impegno dei volontari che garantiranno l'apertura e la gestione delle attività nella struttura posta nei locali della parrocchia San Paolo apostolo.