In occasione della Giornata Mondiale del Rene, giunta ormai alla decima edizione, l’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto si unisce anche quest’anno all’iniziativa internazionale per la sensibilizzazione sulle patologie urologico-renali. Un appuntamento importante per sensibilizzare i cittadini, aumentare la prevenzione e guidare i pazienti che soffrono di malattie renali croniche (il 10% della popolazione mondiale) verso le terapie più adatte.

All’interno dello sportello dedicato, allestito nel reparto di Urologia, si potranno ascoltare i pareri degli urologi, guidati dal professor Luigi Schips – Direttore dell’Unità Operativa - e ricevere materiali informativi per la prevenzione e il riconoscimento delle patologie renali. Non da ultimo, i pazienti che desiderano avere informazioni sulla terapia chirurgica potranno conoscere i benefici del trattamento mininvasivo effettuato con il sistema robotico da Vinci.

Il professor Luigi Schips, assieme alla sua équipe, aspetta tutti i pazienti presso lo sportello di screening gratuito giovedì 12 marzo 2015, dalle ore 9 alle 13.