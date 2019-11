"Questo risultato ottenuto grazie ad una opposizione efficace e costruttiva contro un centrosinistra lento ed inconcludente è una vittoria per la nostra città, considerato il valore di tali stanziamenti e l’importanza del centro sportivo come un luogo di aggregazione positivo per la valorizzazione del quartiere 167". Così il consigliere comunale di Forza Italia, Antonio Monteodorisio, ha commentato il reinserimento della ristrutturazione del campo della 167 a Vasto tra i progetti finanziati dalla Regione tramite fondi europei.

È lo stesso Monteodorisio a ricostruire l'iter: "Sono stati restituiti i 700mila euro di fondi europei stanziati dalla Giunta Chiodi per la ristrutturazione del campo della 167 a Vasto che la Giunta D’Alfonso aveva revocato con deliberazione 467 del 2014, stabilendo la successiva riprogrammazione degli stessi".

La decisione della Regione aveva sollevato polemiche e perplessità trasversali e il consigliere Monteodorisio, il 17 luglio 2014, aveva presentato una mozione che impegnava il comune di Vasto a contrastare questa decisione e aveva chiesto la mobilitazione dei consiglieri regionali di Forza Italia. "Il partito di centrodestra, in Regione, - ha ricordato Monteodorisio - aveva poi promosso dure proteste, considerata l’importanza delle opere cancellate e ha coordinato i ricorsi al Tar da parte di molti Comuni destinatari delle risorse. Il presidente D’Alfonso, in data 14 ottobre 2014 ha fatto approvare una nuova Delibera, la n. 660 inerente la distribuzione dei fondi, richiamata e specificata in una nota inviata il 10 dicembre 2014 al Ministro dello Sviluppo Economico nella quale vengono elencate le opere che a suo avviso meritano di essere finanziate, anche il campo della 167 di Vasto rientra in questo elenco".