La Confederazione Italiana Agricoltori d’Abruzzo e la Provincia CIA di Chieti organizzano per venerdì 10 ottobre, a San Salvo, presso la sede della Cooperativa Euro- Ortofrutticola del Trigno, un convegno sul tema “Politica Europea per il settore ortofrutticolo - Opportunità per le produzioni chietine”.

I lavori, aperti e presieduti dal Presidente regionale della CIA d’Abruzzo, Mauro Di Zio, prevedono i saluti del Presidente della CIA Chieti, Nicola Sichetti e del Presidente della Cooperativa Euro-ortofrutticola del Trigno, Nicolino Torricella.

Della nuova Organizzazione Comune di mercato del settore ortofrutticolo e delle sue opportunità parlerà la Dott.ssa Alessandra De Santis, della CIA Nazionale, mentre ad Dott. Ibrahim Sadee, presidente di Italfrutta Unione Nazionale, spetterà il compito di illustrare come le Associazioni di prodotto possano concorrere a garantire spazi ed essere protagonisti sul mercato.

Le conclusioni saranno di Giuseppe Cornacchia, della CIA Nazionale. Ai lavori ha assicurato la sua partecipazione l’Assessore regionale all’Agricoltura, Dott. Dino Pepe.

Nonostante le difficoltà nei consumi e l’embargo russo, il settore ortofrutticolo chietino ha grandi potenzialità che, se aggregate in forme associative, possono garantire azioni mirate, professionalità, servizi e reddito ai produttori.

Stiamo parlando di un settore che rappresenta circa un quarto della Produzione Lorda vendibile abruzzese, con un giro d’affari di oltre 400 milioni di euro che vanta produzioni di qualità che garantiscono la stagionalità, la provenienza, il legame con il territorio e la sicurezza dei consumatori.