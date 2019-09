Dopo aver fatto tappa qualche settimana fa a San Salvo per denunciare lo stato di abbandono dell'autoporto, Fabio e Mingo, i due inviati di Striscia la Notizia, sono tornati nel Vastese, per la rubrica il Tg dello spreco.

Questa volta i due hanno fatto tappa a Gissi per un servizio sulla scuola infermieri mai attivata e abbandonata da oltre 10 anni. La puntata è andata in onda sabato sera.

Su zonalocale.it nell'ottobre del 2012 si era parlato di questa struttura mai attivata (clicca qui per leggere l'articolo). Costata oltre 3 miliardi di lire, completata nel 1997, non è mai entrata in funzione, anche a causa di alcune infiltrazioni di acqua ancora presenti nel piano interrato. "Un tipico esempio di spreco pubblico sanitario - viene definito da Mingo all'inizio del servizio - un unico plesso, grande più di 2.000 metri quadri, diviso in tre piani, tra aule, uffici e centro conferenze".

