Comitato anti antenne:

"Domenica pomeriggio, giorno del comizio, abbiamo raccolto 300 firme in due ore", annuncia Ivo Menna, responsabile del Comitato contro l'antenna del parcheggio multipiano. Il ripetitore della Ericsson è stato bloccato con due ordinanze comunali, ma Menna non si ferma.

"La raccolta continuera' in questi giorni e informeremo I cittadini domenica con un nuovo comizio. Abbiamo rilevato un crescente malcontento della opinione pubblica.

Con soddisfazione, due noti avvocati vastesi presenti al nostro incontro pubblico hanno hanno offerto gratuitamente i loro studi per una azione tendente a bloccare nuove installazioni sul multipiano, - antenne, fotovoltaico, esercizi pubblici - e spingere l'amministrazione comunale affinché venga disinstallata l'antenna, e inviare alla Corte dei Conti il contratto d'appalto tra il Comune e il neo gestore. Certo comunque che è stata notata l'assenza degli ambientalisti di Sel e di Rif. Comunista, come assenti sono stati I deputati del territorio, il grillino Castaldi, e la parlamentare Pd Maria Amato.

Il comitato contro l'antenna al parcheggio multipiano e la lista la Nuova Terra si costiuiranno parte civile nei confronti di chi potrebbe arrecare con l'antenna danni irreparabili alla salute dei cittadini e ai residenti della zona, e contro chi ha permesso lo sperpero di pubblico danaro ricorrendo alla Corte dei Conti".