Sabato 19 ottobre, alle 18:30, gli Amici del Basket San Salvo giocheranno internamente con l’ASD Were Basket Ortona.

La gara, valida per la terza giornata di campionato di serie C2, si disputerà presso il Pala Bcc di Vasto in Via Conti Ricci.

La squadra di Linda Ialacci ha subito per il momento due sconfitte ma cercherà di riscattarsi di fronte al team ortonese che ha al suo attivo quattro punti, frutto di due vittorie nelle prime due gare.

Gli Amici del Basket San Salvo avranno due defezioni importanti a causa degli infortuni di Assogna e di Celenza ma con umiltà, determinazione e voglia di vincere cercheranno di sfoderare una grande prova.

L’aiuto del pubblico in questo delicato incontro sarà fondamentale ed è per questo che il team sansalvese invita tutti i tifosi ed i simpatizzanti ad accorrere numerosi al Pala Bcc.

Emanuele Di Nardo