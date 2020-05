In merito alla lettera di un nostro lettore sulla strada che da Tornareccio porta a Vasto, riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco di Guilmi, Carlo Racciatti.

"La strada è in abbandono da più di 20 anni, non ha mai subito lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, l'intervento fatto da parte del comune per la realizzazione di una linea di elettrodotto è stato concertato con la Provincia di Chieti, grazie all'

accordo raggiunto tra il comune di Guilmi, l'assessorato ai lavori pubblici e l'ufficio concessioni, mercoledi 7 agosto scadrà il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il bando di gara che prevede la sistemazione di tutto il tratto di competenza del comune di Guilmi per una cifra pari a 115.000 euro, verrà sistemato tutto il tratto di strada per un ampiezza di metri 6.

Aver atteso due mesi ci ha permesso di sistemare tutto il tratto sotto accusa, si deve fare un plauso al Comune per aver reperito i fondi e averli messo a disposizione della collettività che da diversi anni viaggia su quella strada fortemente dissestata. Il lavoro di squadra paga sempre, provincia e Comune di Guilmi dopo 20 anni interverranno su una strada abbandonata".