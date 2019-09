A seguito dell’espletamento di una gara sono stati aggiudicati i lavori in economia di messa in sicurezza della viabilità alla ditta Marinelli Umberto srl di San Salvo, che ha praticato il massimo ribasso. E’ stata già predisposta e in fase di completamento la pulizia della spiaggia e delle aree circostanti per lavori affidati in economia alla ditta Di Tommaso Domenico di San Salvo Marina.

“Il servizio di Manutenzione e Lavori Pubblici – commenta l’assessore comunale Lippis – è impegnato a sistemare le strade, gli spazi verdi e la spiaggia per offrire l’immagine più corrispondente alla nostra città. Chiediamo l’impegno di tutti al fine di non vanificare l’impegno profuso da questa amministrazione. Così come chiediamo collaborazione e pazienza per gli eventuali disagi che si potrebbero verificare nel lavoro di bitumatura. Voglio far notare, che a differenza di quanto accadeva nel recente passato (come dimostrato dagli atti ufficiali del Comune), abbiamo già provveduto a pulire le spiagge del nostro litorale”. L’assessore Lippis ribadisce che “l’impegno è massimo rispetto alle risorse disponibili e crediamo di aver approntato nel migliore dei modi quanto necessario per la prossima stagione estiva”.

A tal proposito il sindaco, Tiziana Magnacca, biasima il comportamento di chi invece di fare della buona politica si diverte a pubblicizzare con immagini distorte la Città di San Salvo, procurando più che un danno a questa amministrazione comunale a tutti gli operatori economici e a quanti ogni giorno sono impegnati nelle attività connesse al settore turistico e al commercio.

“A quei signori – dice il sindaco di San Salvo – voglio far notare che è facile inquadrare delle bottiglie vuote lasciate per strada di notte da qualcuno e poi sostenere che tutto va male, mentre siamo impegnati, con la collaborazione dei cittadini e delle strutture comunali, a mantenere pulita la città e adeguato il decoro di San Salvo. Ma la cosa più grave che internet diffonde una realtà non vera di San Salvo, andando oltre i confini comunali e nazionali, con un ritorno negativo per la nostra città turistica. Quei signori non fanno un bene a quanti vivono e lavorano a San Salvo”.