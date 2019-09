Disagi alla circolazione in diverse strade di Vasto, dove domattina inizieranno i lavori della Sasi, la società che gestisce le condotte idriche e fognarie in 92 comuni su 104 della provincia di Chieti.

"L'assessorato alla Polizia municipale fa sapere che dalle ore 7 del 10 dicembre e fino ad ultimazione dei lavori da parte della Sasi, sono istituiti i seguenti divieti in via Cupello, dall'intersezione con corso Mazzini fino al civico 3, il divieto di circolazione ed il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per tutti i veicoli. Dal civico 3 di via Cupello fino all'intersezione con via Marco Polo è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli ad eccezione dei residenti ed il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, per tutti i veicoli.

In via San Rocco è istituito il senso unico alternato ed il divieto di sosta su ambo i lati dall'intersezione con corso Mazzini al civico 26 di via San Rocco.

In corso Mazzini è istituito il senso unico alternato ed il divieto di sosta su ambo i lati di corso Mazzini, dall'intersezione di via Furci all'intersezione con via Cupello.

Si consiglia, per chi deve raggiungere la zona 167, l'utilizzo della circonvallazione Istoniense con uscita su via Cristoforo Colombo o zona due Pini.

Per chi deve uscire da via San Rocco l'utilizzo della circonvallazione Istoniense-via Cristoforo Colombo o in alternativa: via Ciccarone-via Del Porto-via Alessandrini-via Giulio Cesare".