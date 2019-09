Il Comune di San Salvo lancia il Concorso di idee per la riqualificazione del parcheggio di via Montegrappa. La giunta ha emanato la delibera che indica le modalità con cui dovrà avvenire il recupero della struttura abbandonata (clicca qui).

"I progettisti professionisti - spiega una nota dell'amministrazione comunale- sono dunque chiamati a scendere in campo per individuare soluzioni capaci di riportare alla luce una struttura che, da oltre dieci anni, versa in condizioni di abbandono e degrado. 

Una commissione deciderà quale, tra quelle presentate, sarà l'idea che meglio risponderà alla necessità di creare un polo di servizi di pregio, capace di divenire punto di riferimento per la comunità. I progetti dovranno prevedere la riqualificazione dell'intera zona , ma anche l'implementazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile. Per i primi tre classificati del concorso è prevista l'attribuzione di un premio: 500, 1000 e 2000 euro, a seconda della posizione ottenuta".



"Stiamo portando avanti, con determinazione, quanto ci siamo impegnati a fare nel programma elettorale. Il sindaco Tiziana Magnacca vuole decisamente ripagare, con i fatti, la fiducia ottenuta dai cittadini di San Salvo" dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Giancarlo Lippis. "Con questa iniziativa intendiamo riconsegnare alla città una struttura che risale a decenni fa, ma che ad oggi non rappresenta ancora una risorsa, ma anzi un luogo di degrado ambientale e sociale. San Salvo deve tornare a crescere, e per farlo occorre che tutti diano il proprio contributo, anche e soprattutto in termini di idee".