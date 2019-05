RDS play on tour e Sud Sound System quest’estate a San Salvo

Questo pomeriggio, presso la sala consiliare del comune di San Salvo, si è svolta la conferenza stampa in merito ad alcuni eventi di San Salvo Marina previsti questa estate. Nello specifico, l’RDS play on tour summer edition, che si terrà il 3 e 4 agosto.

Organizzato da RDS, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Salvo e dell’Associazione culturale Progetto sud, l’evento prenderà vita sulla spiaggia di San Salvo, coprendo un’area molto ampia, da Piazza Cristoforo Colombo, fino ad abbracciare una parte della pista ciclabile. Il tema dell’allestimento sarà tropical e ci saranno diversi punti per l’intrattenimento, fino a formare un vero e proprio villaggio.

Dal mattino al tramonto, il villaggio ospiterà due conduttori RDS (forse Pettinelli e Lanfranchi?) e intratterrà il pubblico con musica e diverse attività ludiche e sportive. Tanta attesa anche per la fun race, una corsa di circa 5 chilometri che si svolgerà la sera del 4 e avrà diverse “tappe”. Strutture gonfiabili, bolle di sapone, “punti colore” dove verranno gettate delle polveri colorate stile holi.

Calcolando che RDS è la seconda radio più ascoltata d’Italia, grazie a questo evento San Salvo avrà la propria personale finestra aperta su territorio nazionale per due giorni consecutivi.

Ma cosa ne è stato del programma di appuntamenti musicali Progetto Sud Festival?

“In pausa”, spiega Antonio Cane, “Perché la voglia di crescere e offrire qualcosa di più interessante rispetto alla scorsa edizione è andata a cozzare con il limite di budget e, nonostante lo sforzo che il comune avrebbe fatto, si sarebbe comunque dovuti scendere a compromessi che non avrebbero soddisfatto gli obiettivi che ci si era posti inizialmente”.

Non è tutto qui, però. Durante la conferenza infatti, si è anticipata anche un’altra bella notizia, ovvero il concerto dei Sud Sound System in piazza San Vitale previsto per il nove agosto.