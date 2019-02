Natale di solidarietà: "Grazie a chi sostiene la mensa Caritas"

Anche quest'anno la mensa Caritas di Vasto, in via Buonconsiglio, è stata un prezioso punto di riferimento per tante persone che hanno difficoltà a disporre quotidianamente di un pasto caldo. E così, grazie all'energia di Suor Gianna e alla collaborazione di tanti volontari, ogni giorno la mensa Caritas provvede a distribuire 40-50 pasti.

Un servizio per l'intero territorio - le persone che vengono a pranzo qui o portano il pasto a casa sono sia vastesi che provenienti dai paesi limitrofi - che non potrebbe certamente andare avanti senza il grande impegno dei volontari e il sostegno dei benefattori. Fortunatamente sono tanti i privati cittadini e le aziende che danno il loro contributo. "Possiamo contare su persone che, ormai da anni, ci sostengono - spiega suor Gianna - e su attività commerciali, come ortofrtutta, panifici e supermercati, che danno quotidianamente il loro contributo".

Ed ecco che, a tutti loro, nel periodo natalizio va il ringraziamento per una disinteressata generosità che, da tanti anni, sostiene con amore l'opera della Caritas di Vasto.